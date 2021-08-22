Контролировать состояние российских нефтяных платформ будет шагающий робот

Москва, 22 августа. Российские ученые создали робота, который эффективно передвигается в водной и воздушной среде. Его обмундирование поможет автоматизировать контроль состояния нефтяных платформ.

Старший научный сотрудник Института проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН Максим Князьков рассказал, что подобные разработки помогут сделать технический осмотр сооружений регулярным и безопасным для людей. Создатели уверены, что шагающие роботы могут использоваться также для автоматизированного обследования прочих сооружений, кораблей и танкеров.

Недавно Boston Dynamics продемонстрировали возможности нового робота Atlas. Впервые он смог безошибочно пройти полосу препятствий и стал лучше адаптироваться к разным ситуациям.