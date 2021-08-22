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Госдеп США распространил тысячи «смешных визовых бланков» в Афганистане
Общество
Госдеп США распространил тысячи «смешных визовых бланков» в Афганистане
archive.defense.gov  /  U.S. Department of Defense

Кабул, 22 августа. Тысячи афганцев, пытающиеся покинуть родную страну, получили от консульского отдела посольства США поддельные визовые документы, которые создал Госдепартамент.

Распространенные по почте бланки не имеют ни имени получателя, ни серийного номера, ни штрих-кода, рассказал ABC News американец Дэвид Фокс, который застрял в Кабуле. Он, как и тысячи афганцев, получил этот «смешной, поддельный документ».

«Я не знаю, как это объяснить, кроме как червями в мозгах. Это абсурд. О чем они думали?» — отметил Фокс.

Президент США Джо Байден ранее не смог гарантировать полную эвакуацию американских граждан из Афганистана. Вашингтон до сих пор не знает точное количество своих соотечественников, которые сейчас находят в захваченной стране.

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афганистан госдеп визовые бланки
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