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Финансист Бабин озвучил условия для рекордного падения рубля

  /   Обновлено: 22 августа 2021 07:26
Экономика
Финансист Бабин озвучил условия для рекордного падения рубля
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 августа. Падение инфляции в США и других странах может вернуть рубль к историческому минимуму 2016 года, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Такое развитие событий вынудит страны ужесточать денежно-кредитную политику, что вызовет падение спроса на топливо. Это может привести к резкому подорожанию доллара по отношению к российской валюте, пояснил финансист в беседе с «Российской газетой».

«Доллар может подскочить к 80 рублям или даже пробить исторический максимум, установленный в начале 2016 года чуть ниже уровня 86 рублей», — отметил он.

Если прогноз сбудется, то властям придется повышать ключевую ставку для сдерживания роста цен. Во время пандемии это усугубит кризис, приведет к падению цен на нефть и уходу инвесторов из рисковых активов в доллар.

Вместе с этим Бабин предположил развитие позитивного сценария, основанного на уверенности центробанков в скорой нормализации потребительских цен. Не стоит исключать возвращение спроса на рисковые активы, включая восстановление нефти. На этом фоне российская валюта может укрепиться, установившись на отметке в 72 рубля за доллар или даже ниже.

Аналитики ранее назвали возможные причины снижения стоимости нефти на рынке. Во многом на ситуацию могло повлиять распространение нового дельта-штамма на территории Китая, считают эксперты.

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