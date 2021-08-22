Китаец назвал непривычные для иностранцев черты русского гостеприимства

Пекин, 22 августа. Ставшие обычными и повседневными для многих русских способы принимать гостей не всегда привычны и понятны иностранцам. О русском колорите рассказал китайский пользователь Сети.

Он отмечает русское радушие и гостеприимство, но предостерегает гостей от нежданного визита. По его словам, своего друга из России нужно обязательно предупредить о встрече, а после нее не задерживаться слишком долго, даже если хозяин просит остаться. Чтобы порадовать товарища, необходимо захватить с собой небольшой подарок, как правило, цветы.

Больше всего китаец отмечает суеверность русского народа. Он рассказывает о привычках незамужних не садиться по углам стола, не хвастаться хорошим здоровьем, чтобы «не сглазить», и не прощаться через порог.

В разговорах стоит придерживаться тем политики, литературы, искусства. Не стоит надоедать беседами о погоде и еде. Ни в коем случае нельзя спрашивать возраст женщин и заводить разговор об их мужьях.

Необычным является и то, что русский человек не проведет экскурсию по своему дому, просто из-за того, что это не принято. Взгляд на традиции со стороны представителя Китая передает ИноСМИ.

Несмотря на всю огромную разницу в культурах, есть и вещи, которые одинаково нравятся представителям разных народов. О большой любви к холодному молоку у жителей как России, так и США, рассказал американский мигрант.