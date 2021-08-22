Эксперты Роскачества перечислили способы освободить память смартфона

Москва, 22 августа. Некоторые приложения способны «съедать» место на смартфоне за короткие сроки. О том, как очистить память телефона от ненужных данных, рассказали эксперты Роскачества.

Модель смартфона играет немалую роль в том, как быстро заканчивается свободное место. Устаревшие версии программ также могут влиять на количество памяти. Однако наибольшее влияние оказывают «тяжелые» приложения, такие как навигаторы, сервисы по доставке еды, мессенджеры и музыкальные плееры, сообщает аналитик Роскачества Эльвина Гильфанова.

Некоторые приложения, такие как интернет-браузер и средства общения, позволяют задавать параметры использования памяти устройства в настройках. Для очищения ненужных данных достаточно удалить загруженные файлы и кэш. Причем самым действенным является очистка при помощи специальных утилит, отмечает эксперт.

Современные реалии таковы, что многие люди не расстаются со смартфоном, из-за чего быстрее изнашивается аккумулятор. О способах продлить его жизнь рассказал аналитик Эльдар Муртазин.