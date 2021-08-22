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Дядя убитой тюменской школьницы умер у стихийного мемориала
Происшествия
Дядя убитой тюменской школьницы умер у стихийного мемориала
pxhere.com

Тюмень, 22 августа. Дядя девятилетней девочки, расчлененное тело которой было найдено в Тюмени, умер при посещении стихийного мемориала. Мужчине было чуть больше 40 лет.

Несчастный случай произошел в минувшую субботу около четырех часов утра. Согласно записям с камеры видеонаблюдения, мужчина упал и больше не встал, передает портал 72.ru со ссылкой на старшую сестру убитой девочки.

Девятилетняя школьница пропала в конце июля во время прогулки. В городе развернулась масштабная поисковая операция, участие в которой принимали сотрудники полиции и следственного комитета, волонтеры и местные жители. Тело ребенка было найдено 21 августа в высокой траве на берегу озера Оброчное. Сейчас к дому девочки несут цветы и игрушки.

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убийство ребенок тюмень мемориал
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