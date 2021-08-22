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Бывший зять Ельцина заявил о сходстве первого президента России с Лениным
Политика
Бывший зять Ельцина заявил о сходстве первого президента России с Лениным
haval-global.com  /  Alexandr Yakovlev

Москва, 22 августа. Первый президент России Борис Ельцин имел некоторое сходство с первым лидером СССР Владимиром Лениным. Такого мнения придерживается миллиардер Алексей Дьяченко.

Бывший зять Ельцина отметил, что оба политика отличились в мировой истории своими личностными качествами. По его словам, они входили в общественную элиту и имели живое желание изменить существующий режим.

«Став изгоями, оба возненавидели действующую власть. Ленин — царя и самодержавие, Ельцин — Горбачева и коммунистическую номенклатуру. Оба хотели реванша», — отметил Дьяченко в своем авторском блоге.

Дьяченко часто делится своими размышлениями о бывшем президенте России, а также рассказывает истории о его жизни. Недавно он заявил, что политик три дня нервничал перед августовским путчем. Однако ему все равно удалось предотвратить государственный переворот.

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