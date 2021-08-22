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Археологи обнаружили тысячелетнего деревянного идола на западе Ирландии
Общество
Археологи обнаружили тысячелетнего деревянного идола на западе Ирландии
nps.gov  /  NPS PHOTO

Роскоммон, 22 августа. Древний деревянный идол возрастом 1600 лет был найден при прокладке дороги на западе Ирландии. Скульптуру вырезали из дерева, передает ARTnews.

Длина найденного идола составляет 243,84 сантиметра. Статую извлекли из болота в графстве Роскоммон. Рядом находится Раткроган, в котором есть свыше 240 археологических памятников. Раньше этот город назвали «Ирландскими вратами в ад».

Кроме идола на месте прокладки дороги обнаружены останки животных и ритуальный кинжал. Археологи допустили, что здесь проводились жертвоприношения языческому богу. В ближайшие годы находку реконструируют и передадут Национальному музею Ирландии.

Еще одну интересную находку обнаружили археологи на Ямале. Специалисты в ходе экспедиции извлекли останки мамонта, у которого сохранились мягкие ткани и мышечные волокна. Кости передали в Салехард для дальнейшего изучения.

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ирландия археолог идол
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