Хуснуллин заявил о необходимости привлечь в Крым 1 триллион инвестиций

Севастополь, 22 августа. Развитие полуострова Крым необходимо поднять на новый уровень. Для этого понадобятся крупные частные инвестиции, сообщает вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Крым должен иметь комфортные условия для бизнеса. Его инфраструктура уже является достаточно богатой и многофакторной. Это позволит завлечь в него необходимый триллион инвестиций, отмечает вице-премьер России. Нужно создать целевую программу социально-экономического улучшения региона. Тогда развитие полуострова получит совершенно иной виток.

«У меня никакого сомнения нет, что Крым — это жемчужина не только нашей страны, но и мира. С точки зрения отдыха, туризма там все есть. Можешь на море отдыхать, можешь культурно развиваться, в горах гулять, здоровьем заниматься. Я считаю, что у Крыма очень большие перспективы», — считает Хуснуллин.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев уверен, что бизнесменам стоит работать в Крыму. Он призвал российских предпринимателей задуматься над развитием своей деятельности на полуострове и оставить мысли о санкциях.