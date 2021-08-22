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Хуснуллин заявил о необходимости привлечь в Крым 1 триллион инвестиций
Экономика
Хуснуллин заявил о необходимости привлечь в Крым 1 триллион инвестиций
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Севастополь, 22 августа. Развитие полуострова Крым необходимо поднять на новый уровень. Для этого понадобятся крупные частные инвестиции, сообщает вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Крым должен иметь комфортные условия для бизнеса. Его инфраструктура уже является достаточно богатой и многофакторной. Это позволит завлечь в него необходимый триллион инвестиций, отмечает вице-премьер России. Нужно создать целевую программу социально-экономического улучшения региона. Тогда развитие полуострова получит совершенно иной виток.

«У меня никакого сомнения нет, что Крым — это жемчужина не только нашей страны, но и мира. С точки зрения отдыха, туризма там все есть. Можешь на море отдыхать, можешь культурно развиваться, в горах гулять, здоровьем заниматься. Я считаю, что у Крыма очень большие перспективы», — считает Хуснуллин.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев уверен, что бизнесменам стоит работать в Крыму. Он призвал российских предпринимателей задуматься над развитием своей деятельности на полуострове и оставить мысли о санкциях.

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крым хуснуллин инвестиции
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