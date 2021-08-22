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Самый длинный салют прогремел к 800-летию Нижнего Новгорода
Общество
Самый длинный салют прогремел к 800-летию Нижнего Новгорода
ТАСС  /  Смирнов Владимир

Нижний Новгород, 22 августа. Празднование 800-летия в Нижнем Новгороде завершилось салютом, который стал рекордным по своей протяженности. Фейерверк было видно практически со всех точек города.

Организаторы запускали салюты с шести водных судов, которые находились на реке. Благодаря этому решению огненная забава получилась самой протяженной по длине, что установило свой рекорд.


Поздравил нижегородцев с юбилеем города и глава России Владимир Путин, прибывший принять участие в запланированных торжествах. В своей поздравительной речи лидер подчеркнул, что горожане всегда обладали «колоссальной внутренней силой». Со слов президента, Нижний Новгород не даром называется «Городом трудовой доблести».

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