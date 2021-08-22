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Энтузиаст выпустил исправляющий недочеты мод для игры Cyberpunk 2077

  /   Обновлено: 22 августа 2021 06:32
Общество
Энтузиаст выпустил исправляющий недочеты мод для игры Cyberpunk 2077
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 августа. Пользователь ресурса Nexus Mods проявил инициативу и выпустил мод, исправляющий недочеты разработчиков в игре Cyberpunk 2077.

Модификация призвана исправить глобальные «баги» и программные ошибки. По словам моддера, он не только исправил недочеты, но и разбавил функционал игры, добавив большое количество опций. Например, теперь есть возможность увеличить урон выбранного оружия, а также повысить общее количество доступного вооружения. Кроме этого, возможно снизить и скорость перезарядки.

Ярлык «глобальный» приписывается моду из-за масштабных изменений и новых возможностей для игроков. Помимо всего перечисленного, геймеры смогут повышать характеристики и менять внешний вид персонажа с помощью новых предметов.

Разработчики и сами часто добавляют обновления в свои творения. Разработчик 1C Entertainment недавно анонсировали трейлер с единственным мужским персонажем в King's Bounty II.

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