Япония продолжает выяснять личность приплывшего якобы из России человека

Токио, 22 августа. Иммиграционное бюро Японии продолжает выяснять личность и гражданство человека, который приплыл в страну якобы из России в надежде получить убежище.

Иностранец прибыл в Японию с острова Кунашир, передали местные СМИ. Каким образом он добрался до Хоккайдо, пока не известно. Генеральное консульство России в Саппоро сообщило ТАСС, что этот человек и правда находится в иммиграционном бюро.

«Мы связались с иммиграционным бюро, его сотрудники подтвердили, что этот человек находится у них. В настоящий момент они все еще проводят действия по выяснению его личности и гражданства», — подчеркнули в российском генконсульстве.

Ранее стало известно, что этим вопросом занялось посольство России в Токио. Диппредставительство проверяет сведения о прибытии в Страну восходящего солнца гражданина РФ.