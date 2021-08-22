Британский кинематографист Терри Гиллиам назвал Одессу Россией

Одесса, 22 августа. Кинодеятель из Великобритании и член группы комиков «Монти Пайтон» Терри Гиллиам в ходе своего выступления на кинофестивале в Одессе перепутал страны и назвал город частью России.

Оговорка режиссера случилась во время вручения ему почетной награды за усилия, вложенные в сферу кинематографа. Произнося свою благодарственную речь, деятель кино перепутал страны, и назвал Одессу частью Российской Федерации.

«Спасибо, Россия, спасибо, Одесса», – сказал Гиллиам.

Оговорка кинематографиста вызвала волну негативной реакции со стороны находившейся в зале публики. После замечания со стороны членов организационного комитета, режиссер фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» вернулся на сцену и извинился.

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