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Питьевую воду для крымчан будут добывать на дне Азовского моря
Общество
Питьевую воду для крымчан будут добывать на дне Азовского моря
pixabay.com  /  Роман Распутин

Москва, 22 августа. Добыча питьевой пресной воды для нужд жителей полуострова будет проводиться со дна Азовского моря. Об этом рассказал вице-премьер министр России Марат Хуснуллин.

Результат проделанных властями работ станет известен в ближайшие несколько недель. На данный момент найденную в Азовском море воду осматривают на предмет качества и возможности к употреблению как питьевой. Хуснуллин уточнил, что вода может не совпасть со стандартами и ее будут использовать как техническую.

Крымский полуостров начал испытывать проблемы с водоснабжением после введенных многочисленных ограничительных мер со стороны Киева. По мнению члена комитета Совфеда по конституционному законодательству Ольги Ковитиди, санкции против Крыма от Украины исходят от неадекватности ее власти, передает «Парламентская газета».

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