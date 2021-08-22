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Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана капитуляцией
Политика
Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана капитуляцией
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 22 августа. Решение американского президента Джо Байдена вывести войска из Афганистана стало «величайшим военным унижением в истории США». Об этом заявил экс-глава государства Дональд Трамп.

Он дал происходящему в Афганистане свое название, прозвав отвод военных капитуляцией. Трамп в ходе своего митинга в штате Алабама заявил, что американскую «армию сдают врагу».

«Байден ушел в отпуск, в то время как Афганистан отправился в ад». [...] Ужасная некомпетентность национального лидера, ни в какой стране такого не видели», — заметил предшественник Байдена.

Трамп отметил, что войска всегда выводят последними. На деле же в Афганистане остались тысячи американских граждан, которые с надеждой ждут эвакуации.

Дональд Трамп ранее потребовал от Джо Байдена извинений перед американцами за Афганистан. Военные США оставили в распоряжении радикалов движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) вооружения и технику на 85 миллиардов долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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