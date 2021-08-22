Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана капитуляцией

Вашингтон, 22 августа. Решение американского президента Джо Байдена вывести войска из Афганистана стало «величайшим военным унижением в истории США». Об этом заявил экс-глава государства Дональд Трамп.

Он дал происходящему в Афганистане свое название, прозвав отвод военных капитуляцией. Трамп в ходе своего митинга в штате Алабама заявил, что американскую «армию сдают врагу».

«Байден ушел в отпуск, в то время как Афганистан отправился в ад». [...] Ужасная некомпетентность национального лидера, ни в какой стране такого не видели», — заметил предшественник Байдена.

Трамп отметил, что войска всегда выводят последними. На деле же в Афганистане остались тысячи американских граждан, которые с надеждой ждут эвакуации.

Дональд Трамп ранее потребовал от Джо Байдена извинений перед американцами за Афганистан. Военные США оставили в распоряжении радикалов движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) вооружения и технику на 85 миллиардов долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.