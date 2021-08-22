Запущенные с Байконура спутники OneWeb успешно выведены на орбиту

Москва, 22 августа. Британские спутники OneWeb в количестве 34 единиц успешно выведены на орбиту. Соответствующее заявление сделали в Роскосмосе.

Спутники были доставлены на орбиту российской ракетой-носителем «Союз-2.1б», которая стартовала с Байконура в 01:13 по московскому времени. Развоз спутников по орбите осуществлял разгонный блок «Фрегат», на это ушло 3 часа 45 минут. Сейчас орбитальная группировка OneWeb насчитывает 288 спутников.

Пуск «Союза-2.1б» дважды откладывали из-за сбоя в работе оборудования и по инициативе британского заказчика. В итоге ракету успешно запустили в ночь на 22 августа. Полет «Союа-2.1б» прошел в штатном режиме.