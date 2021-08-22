Агрессивные коровы захватили пляжи французской Корсики

Аяччо, 22 августа. Взбесившиеся коровы совершили несколько нападений на жителей и туристов французской Корсики, в том числе из-за инцидента были закрыты пляжи острова.

Издание The Times передает, что при нападении были пострадавшие. Мужчину госпитализировали с раной в шее, а женщина в возрасте 70 лет перенесла ранение, которое могло привести к летальному исходу, отмечает мэр Лоцци Франсуа Аквавива.

Животные наносят и материальный ущерб, громя собственность и автомобили населения. Туристы относятся к данной ситуации с юмором, но для жителей острова это настоящая трагедия.

Еще одно нападение животных произошло в России. На жителей Волгограда накинулась стая бродячих собак, едва не покусав супругов с двумя детьми.