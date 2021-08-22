Наводнение на востоке США привело к гибели десяти человек

Нашвилл, 22 августа. Мощное наводнение обрушилось на американский штат Теннесси, расположенный на востоке страны. В результате стихии погибли не менее десяти человек.

Среди погибших числятся восемь взрослых и двое детей. Еще свыше 30 человек продолжают считаться пропавшими без вести, передает американский телеканал CNN. Накануне вечером в округе заработал центр по оказанию помощи в поиске пропавших людей. В него обращаются люди, которые потеряли связь с членами семьи и друзьями.

Причиной наводнения в Теннесси стали сильные ливни, которые не прекращаются в штате третий день. Местное агентство по чрезвычайным ситуациям объявило третий уровень опасности и призвало граждан избегать затопленных дорог. К борьбе с последствиями стихии подключили вертолет и военные машины.

Тропический шторм «Грейс» принес сильное наводнение в Гаити. Перед этим государство охватило мощное землетрясение, приведшее к гибели более 1 400 человек.