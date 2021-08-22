Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 06:56
06:51
Экономика
Хуснуллин заявил о необходимости привлечь в Крым 1 триллион инвестиций
06:50
Общество
Самый длинный салют прогремел к 800-летию Нижнего Новгорода
06:32
Происшествия
Япония продолжает выяснять личность приплывшего якобы из России человека
06:32
Общество
Энтузиаст выпустил исправляющий недочеты мод для игры Cyberpunk 2077
06:24
Общество
Британский кинематографист Терри Гиллиам назвал Одессу Россией
06:21
Общество
Питьевую воду для крымчан будут добывать на дне Азовского моря
06:10
Политика
Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана капитуляцией
06:10
Наука
Запущенные с Байконура спутники OneWeb успешно выведены на орбиту
06:03
Происшествия
Агрессивные коровы захватили пляжи французской Корсики
06:02
Происшествия
Наводнение на востоке США привело к гибели десяти человек
Все новости

Наводнение на востоке США привело к гибели десяти человек

  /   Обновлено: 22 августа 2021 06:20
Происшествия
Наводнение на востоке США привело к гибели десяти человек
Global Look Press  /  Ioannis Alexopoulos / Keystone Press Agency

Нашвилл, 22 августа. Мощное наводнение обрушилось на американский штат Теннесси, расположенный на востоке страны. В результате стихии погибли не менее десяти человек.

Среди погибших числятся восемь взрослых и двое детей. Еще свыше 30 человек продолжают считаться пропавшими без вести, передает американский телеканал CNN. Накануне вечером в округе заработал центр по оказанию помощи в поиске пропавших людей. В него обращаются люди, которые потеряли связь с членами семьи и друзьями.

Причиной наводнения в Теннесси стали сильные ливни, которые не прекращаются в штате третий день. Местное агентство по чрезвычайным ситуациям объявило третий уровень опасности и призвало граждан избегать затопленных дорог. К борьбе с последствиями стихии подключили вертолет и военные машины.

Тропический шторм «Грейс» принес сильное наводнение в Гаити. Перед этим государство охватило мощное землетрясение, приведшее к гибели более 1 400 человек.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Наводнение на востоке США привело к гибели десяти человек
сша наводнение теннесси
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru