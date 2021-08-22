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The Times опубликовала статью о российском вундеркинде Алисе Тепляковой

  /   Обновлено: 22 августа 2021 06:02
Общество
The Times опубликовала статью о российском вундеркинде Алисе Тепляковой
unsplash.com  /  Sarah Boudreau

Лондон, 22 августа. Россиянка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и вступительные испытания МГУ в возрасте восьми лет. Журналисты британского издания The Times выпустили об этом статью.

Историю Алисы авторы назвали сенсацией. Однако журналисты оставили на рассуждение вопрос, является ли данное решение желанием девочки или на нее влияют амбиции отца. Евгений Тепляков, который является официальным представителем девочки в СМИ, прокомментировал материал.

«Теперь не только мы читаем про Кейт Мидлтон, принца Гарри и британскую королеву, но и они читают про нас», — сказал он.

На данный момент известно, что Алиса не прошла на бюджет, но папа девочки уже оплатил обучение дочери по договору. Ее зачислят на факультет психологии.

Алиса Теплякова стала примером одаренности для многих российских детей. Однако ребенок-гений отличается от вундеркинда. Последний развивается вперед своих сверстников во всем, а гениальность чаще всего проявляется в одном конкретном предмете.

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статья the times вундеркинд алиса теплякова
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