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Находящиеся под действием наркотиков койоты нападают на людей в Канаде

  /   Обновлено: 22 августа 2021 05:36
Происшествия
Находящиеся под действием наркотиков койоты нападают на людей в Канаде
flickr.com  /  Justin Johnsen

Ванкувер, 22 августа. В Канаде участились случаи нападения агрессивных койотов на людей. Сообщается, что поведение животных вызвано тем, что их подкармливают наркотиками.

За последние месяцы жертвами диких зверей стали уже 30 человек. Основная часть из них приходится на «Стэнли-парк» в Ванкувере. Полицейским пришлось убить несколько животных в целях защиты граждан.

Причину их агрессивности озвучила Александра Шелли, преподаватель Университета Калгари и эксперт по койотам. Во-первых, бездомные вытесняют животных из привычной среды обитания, строя убежища. Это приводит к возникновению стресса у зверей и их перемещению на другие территории, где живут люди.

Во-вторых, во всех изученных экспертом случаях нападения совершали животные, которых кормили люди. В некоторых блюдах, по-видимому, содержались наркотические вещества, что ослабило страх хищников перед человеком.

«Поведение некоторых из этих койотов говорит о том, что они употребляли токсины или наркотики, возможно, опиоиды. Есть также некоторые признаки возможного жестокого обращения с этими животными», — заявила Шелли.

Недавно нападение животных произошло в центральной части Волгограда. Там стая бродячих собак едва не покусала пару с двумя детьми.

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