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Fox News сообщил о хакерской атаке на Госдепартамент США

  /   Обновлено: 22 августа 2021 05:34
Происшествия
Fox News сообщил о хакерской атаке на Госдепартамент США
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Вашингтон, 22 августа. Госдеп США подвергся атаке хакеров несколько недель назад. Такое заявление сделала корреспондент Fox News Джеки Хейнрих.

Журналистка подчеркнула, что информацию о взломе она получила от киберкомандования Пентагона. Подробности и последствия инцидента не разглашаются. Хейнрих отметила, что ей неизвестно о мерах, принятых для ликвидации последствий атаки.

Корреспондент добавила, что документы по эвакуации граждан США и беженцев из Афганистана взлом не затронул. В самом Госдепартаменте эту информацию никак не комментируют.

Недавно израильская компания Kela выяснила цену доступа к взломанным организациям. Изучив около тысячи объявлений выяснилось, что она составляет примерно 5,4 тыс. долларов.

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