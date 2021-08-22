Fox News сообщил о хакерской атаке на Госдепартамент США

Вашингтон, 22 августа. Госдеп США подвергся атаке хакеров несколько недель назад. Такое заявление сделала корреспондент Fox News Джеки Хейнрих.

Журналистка подчеркнула, что информацию о взломе она получила от киберкомандования Пентагона. Подробности и последствия инцидента не разглашаются. Хейнрих отметила, что ей неизвестно о мерах, принятых для ликвидации последствий атаки.

Корреспондент добавила, что документы по эвакуации граждан США и беженцев из Афганистана взлом не затронул. В самом Госдепартаменте эту информацию никак не комментируют.

Недавно израильская компания Kela выяснила цену доступа к взломанным организациям. Изучив около тысячи объявлений выяснилось, что она составляет примерно 5,4 тыс. долларов.