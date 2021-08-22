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Украинец погиб под колесами автобуса сразу после спасения в ДТП
Происшествия
Украинец погиб под колесами автобуса сразу после спасения в ДТП
wikimedia.org  /  Roulex 45

Николаев, 22 августа. Автобус сбил мужчину, который за несколько минут до трагедии выжил в автоаварии в Николаевской области Украины. Об этом сообщила интернет-газета «Страна.ua».

Водитель «газели» столкнулся с грузовиком недалеко от села Дорошовка, после чего решил посмотреть на последствия аварии со стороны. Мужчина вышел из транспортного средства и, перебегая дорогу, попал под автобус.

Большегруз ранее насмерть сбил жителя Пензенской области. Мужчина 1990 года рождения от полученных травм умер до приезда скорой помощи.

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дтп гибель украинец
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