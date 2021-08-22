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Спикер Совфеда Матвиенко призвала хранить память предков и уважать флаг России
Общество
Спикер Совфеда Матвиенко призвала хранить память предков и уважать флаг России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 августа. Российский триколор вызывает у спикера Совфеда Валентины Матвиенко глубокое уважение. Она высказала свое мнение ко Дню флага России.

Матвиенко уверена, что нужно с почтением относится к флагу, как к символу Российской Федерации. Триколор сочетает в себе различные исторические периоды и демонстрирует преемственность государственности, передает «Парламентская газета».

За границей чувство любви к родине усиливается в тот момент, когда видишь российский символ и уважение к нему по всему миру. При виде триколора у парламентария просыпается чувство гордости.

«Когда в чужой далекой стране видишь наш флаг, просто радуешься», – заявила Матвиенко.

День флага России отпраздновали также в детском лагере «Артек» на территории полуострова Крым. Там, воспитанниками центра был развернут километровый триколор на побережье Черного моря.

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Валентина Матвиенко триколор день флага россии
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