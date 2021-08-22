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Рогозин: полет «Союа-2.1б» проходит в штатном режиме
Технологии
Рогозин: полет «Союа-2.1б» проходит в штатном режиме
politrussia.com

Москва, 22 августа. Разгонный блок «Фрегат» ракеты-носителя «Союз-2.1б», стартовавшей с космодрома Байконур, включился в расчетное время. Об этом в Сети сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Российский «Союз» с 34 британскими спутниками связи OneWeb отправился в космос. Головная часть ракеты недавно отделилась от третьей ступени носителя. Отсоединение аппаратов происходит в несколько этапов.

«Ракета [«Союз-2.1б»] отработала штатно. Первое включение разгонного блока зафиксировано в расчетное время», — сообщил Рогозин.

Роскосмос ведет прямую трансляцию полета «Союза-2.1б». Ранее сообщили, что выведение спутников на орбиту займет три часа 45 минут.

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рогозин союз разгонный блок
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