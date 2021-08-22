Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 05:20
05:11
Происшествия
Украинец погиб под колесами автобуса сразу после спасения в ДТП
05:10
Общество
Спикер Совфеда Матвиенко призвала хранить память предков и уважать флаг России
05:02
Технологии
Рогозин: полет «Союа-2.1б» проходит в штатном режиме
04:46
Общество
Стоматолог Костина перечислила виды разрушающих эмаль зубов конфет
04:42
Политика
Аксенов заявил об отсутствии смысла в проведении «Крымской платформы»
04:40
Общество
Обвиненный в изнасиловании принц Эндрю останется полковником гренадерской гвардии
04:33
Спорт
Рублев поборется со Зверевым за победу в теннисном турнире «Мастерс»
04:26
Общество
Иммунолог Продеус обосновал необходимость вакцинации населения до осени
04:05
Общество
Американские ученые назвали стимулирующий потенцию гриб
04:03
Происшествия
Случай заражения бубонной чумой зарегистрировали на северо-западе Китая
Все новости

Стоматолог Костина перечислила виды разрушающих эмаль зубов конфет

  /   Обновлено: 22 августа 2021 04:46
Общество
Стоматолог Костина перечислила виды разрушающих эмаль зубов конфет
pixabay.com  /  CestasdeNavidad_store

Москва, 22 августа. Любые сладости приводят к возникновению кариеса, но особо опасными для зубов являются карамель и леденцы из-за наиболее длительного контакта с эмалью.

Еще одним подтипом лакомств, которые неизбежно приведут к кариесу, являются ириски и различные жевательные сладости. Они разрушают зубное покрытие из-за своего свойства прилипания к зубам, рассказала стоматолог Дарья Костина. Опасность представляют и конфеты с содержанием ксилита. Помимо угрозы красивой улыбке, они вредны и для желудочно-кишечного тракта.

Наименее вредным сладким продуктом можно назвать темный шоколад. Он содержит меньше всего сахара, но абсолютно безопасным считать его нельзя. Альтернативой сладостям считаются фрукты.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Стоматолог Костина перечислила виды разрушающих эмаль зубов конфет
сладости кариес зубная эмаль
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru