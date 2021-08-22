Стоматолог Костина перечислила виды разрушающих эмаль зубов конфет

Москва, 22 августа. Любые сладости приводят к возникновению кариеса, но особо опасными для зубов являются карамель и леденцы из-за наиболее длительного контакта с эмалью.

Еще одним подтипом лакомств, которые неизбежно приведут к кариесу, являются ириски и различные жевательные сладости. Они разрушают зубное покрытие из-за своего свойства прилипания к зубам, рассказала стоматолог Дарья Костина. Опасность представляют и конфеты с содержанием ксилита. Помимо угрозы красивой улыбке, они вредны и для желудочно-кишечного тракта.

Наименее вредным сладким продуктом можно назвать темный шоколад. Он содержит меньше всего сахара, но абсолютно безопасным считать его нельзя. Альтернативой сладостям считаются фрукты.