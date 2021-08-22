Аксенов заявил об отсутствии смысла в проведении «Крымской платформы»

Симферополь, 22 августа. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что проведение саммита «Крымская платформа» не несет в себе никакого смысла и логики.

Мероприятие пройдет 23 августа в Киеве. Участники саммита обсудят территориальную принадлежность Крыма. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в мероприятии примут участие 44 государства.

«Что они хотят делать на «Крымской платформе», мне непонятно. Собирают там союзников, вынашивают планы, козни, как российскому Крыму нанести максимальный ущерб. Логики никакой и здравого смысла в этой «Крымской платформе» нет», — заявил Аксенов.

Киев возлагает большие надежды на «Крымскую платформу», однако зарубежные страны не слишком сильно проявляют к ней интерес. Лишь 14 стран из 44 будут представлять их главы, пишет RT.

Политолог Владимир Джаралла также считает, что никакой практической пользы от саммита не будет. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский пытается с его помощью набрать политических очков.