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Обвиненный в изнасиловании принц Эндрю останется полковником гренадерской гвардии
Общество
Обвиненный в изнасиловании принц Эндрю останется полковником гренадерской гвардии
Global Look Press  /  Ben Stevens/ZUMAPRESS.com

Лондон, 22 августа. Сын королевы Великобритании принц Эндрю сохранит свое звание полковника гренадерской гвардии после обвинения в изнасиловании. Об этом попросила Елизавета II, пишет The Times.

Обвинения в изнасиловании не должны лишать герцога Йоркского своего звания. Королева Великобритании дала знать, что ее сын Эндрю должен остаться полковником гренадерской гвардии. Такую информацию предоставил источник в британских вооруженных силах.

«Королева дала знать полку, что она хочет, чтобы герцог Йоркский остался полковником, и складывается ощущение, что никто не хочет делать ничего, что могло бы расстроить полковника», — отметил источник.

Принц Эндрю сохранит и другие почетные должности. Но после обвинений в изнасиловании, младший брат принца Чарльза не вернется к общественной жизни. Так ситуацию прокомментировал принц Уэльский.

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