Иммунолог Продеус обосновал необходимость вакцинации населения до осени

Москва, 22 августа. Первый этап вакцинации нужно пройти до наступления осенних холодов. От этого напрямую зависит благоприятное формирование антител к COVID-19, заявил иммунолог Андрей Продеус.

Не секрет, что людям с ослабленной иммунной системой противопоказаны любые прививки, так как защитный ответ организма может не поступить, и вакцинация негативно скажется на общем состоянии. В связи с этим врач иммунолог-аллерголог, соведущий программы «Жить здорово» Андрей Продеус рекомендует пройти первый этап вакцинации от коронавируса до осени. По словам специалиста, сами холода не ослабляют защиту клеток, но с наступлением непогоды увеличивается число сезонных заболеваний.

«Однако иммунитету может быть тяжело отвечать сразу на много инфекционных процессов, а осенью как раз увеличивается количество сезонных инфекционных заболеваний. Это дополнительная нагрузка на иммунитет», — пояснил Андрей Продеус радио Sputnik.

По словам медика, необходимо успеть до сентября. Иначе с холодами возрастет и число противопоказаний. Также не менее важно пройти вакцинацию и от гриппа. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы Онищенко.