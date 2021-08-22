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Иммунолог Продеус обосновал необходимость вакцинации населения до осени
Общество
Иммунолог Продеус обосновал необходимость вакцинации населения до осени
kantiana.ru  /  БФУ им. И.Канта

Москва, 22 августа. Первый этап вакцинации нужно пройти до наступления осенних холодов. От этого напрямую зависит благоприятное формирование антител к COVID-19, заявил иммунолог Андрей Продеус.

Не секрет, что людям с ослабленной иммунной системой противопоказаны любые прививки, так как защитный ответ организма может не поступить, и вакцинация негативно скажется на общем состоянии. В связи с этим врач иммунолог-аллерголог, соведущий программы «Жить здорово» Андрей Продеус рекомендует пройти первый этап вакцинации от коронавируса до осени. По словам специалиста, сами холода не ослабляют защиту клеток, но с наступлением непогоды увеличивается число сезонных заболеваний.

«Однако иммунитету может быть тяжело отвечать сразу на много инфекционных процессов, а осенью как раз увеличивается количество сезонных инфекционных заболеваний. Это дополнительная нагрузка на иммунитет», — пояснил Андрей Продеус радио Sputnik.

По словам медика, необходимо успеть до сентября. Иначе с холодами возрастет и число противопоказаний. Также не менее важно пройти вакцинацию и от гриппа. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы Онищенко.

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вакцинация продеус коронавирус
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