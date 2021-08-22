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Рублев поборется со Зверевым за победу в теннисном турнире «Мастерс»
Спорт
Рублев поборется со Зверевым за победу в теннисном турнире «Мастерс»
Global Look Press  /  Dai Tianfang/XinHua

Цинциннати, 22 августа. Представитель Германии Александр Зверев стал вторым финалистом турнира «Мастерс» в Циннцинати. Он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Немецкий теннисист в полуфинале обыграл греческого спортсмена Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 3:6, 7:6. Встреча продолжалась два часа 43 минуты.

Матч за победу в турнире состоится 23 августа в 18:00 по московскому времени. Рублев вышел в финал, обыграв своего соотечественника, вторую ракетку мира Даниила Медведева.

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андрей рублев мастерс александр зверев
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