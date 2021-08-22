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Американские ученые назвали стимулирующий потенцию гриб
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Американские ученые назвали стимулирующий потенцию гриб
pixabay.com

Гаррисберг, 22 августа. Научные сотрудники Медицинского колледжа Пенсильвании изучили грибы и их полезные для здоровья свойства. Так по результатам исследования вешенки могут повысить потенцию.

Они содержат много белка, который хорошо усваивается организмом. В их составе происходит процесс образования половых гормонов. Поэтому гриб способен не только защищать человека от инфекций, но и, по мнению ученых, повышать потенцию.

Среди полезных также оказались шампиньоны, способные разглаживать морщины и омолаживать кожу. Обновлению клеток помогают лисички. Белые грибы оказались эффективными при снижении веса за счет большого количества антиоксидантов в составе.

Сезон грибов традиционно начинается в преддверии осени. Собирать дары леса не рекомендуется около дороги, так как они могут спровоцировать отравление и другие неприятные последствия. Об этом рассказала диетолог Анна Белоусова.

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