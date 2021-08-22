Случай заражения бубонной чумой зарегистрировали на северо-западе Китая

Пекин, 22 августа. Пациент с бубонной чумой выявлен в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая. Заболевание подтвердилось у 55-летней местной жительницы.

Пенсионерка проживает в городе Шицзуйшань и занимается животноводством. В связи с работой она часто бывает в соседнем автономном районе Внутренняя Монголия. Состояние пациентки оценивается врачами как критическое, уточнили в региональном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения.

Первые симптомы бубонной чумы женщина заметила еще 14 августа. Китайское правительство уже активировало механизмы по недопущению распространения смертельной инфекции.

Случаи заболевания чумой периодически фиксируются в степной зоне на севере Китая и в соседней Монголии. Чаще всего они связаны с употреблением в пищу мяса грызунов, которые выступают переносчиками инфекции.

Первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург ранее подтвердился в Гвинее. Российские специалисты оценили вероятность распространения инфекции на мировом уровне.