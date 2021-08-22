Глава ЯНАО Артюхов уверен в благоприятном исходе сделки по аэропорту Ноябрьска

Ноябрьск, 22 августа. Жители Ямала обратились к губернатору ЯНАО с просьбой модернизировать аэропорт в Ноябрьске. Дмитрий Артюхов намерен добиться выгодного соглашения о покупке объекта.

Во время проходившей в Ноябрьск-парке встречи губернатору задала вопрос пенсионерка Елена Волкова. Она спросила его, возможно ли улучшить состояние частного аэропорта в городе, передает «Ямал-Медиа».

«В Ноябрьске, как вы знаете, частный аэропорт, и очень тяжело получается о чем то договариваться. Мы сейчас эту работу ведем, работаем над этим. Я очень хочу, чтобы аэропорт Ноябрьска получил второе дыхание», — сказала женщина.

По итогам первых переговоров владелец территории выставил «заоблачные», по словам главы региона, условия сделки. Артюхов отметил, что средства бюджета нужно тратить рациональнее.

Однако губернатор не сомневается, что в конечном итоге сможет прийти к разумному соглашению. Он понимает значимость аэропортов для городов севера. Их также будут развивать и в других городах области.

Жители Ноябрьска также обратились к Артюхову с просьбой реконструировать санаторий «Озерный». В ближайшем будущем на его месте может появиться новый центр реабилитации.