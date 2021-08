Компания Honor объявила о создании дочернего бренда

Пекин, 22 августа. Технологический гигант Honor намеревается зарегистрировать свою дочернюю компанию под названием Xingyao Terminal Co. Ltd.

Компания раньше производила электронику под эгидой бренда Huawei, но восемь лет назад зарегистрировала суббренд Honor. Все изменилось, когда материнская компания заслужила санкции от США — Honor пришлось продать другому производителю.

Суббренд приобрел производитель с наименованием Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. Благодаря этому Honor получил вторую жизнь. Под названием бренда продолжили выпуск и продажу новой техники.

Сейчас же глава Honor заявил о создании собственного суббренда. На данный момент не поступало информации о целях и продукции, которую планируют выпускать. Однако предположительно, компания намеревается производить носимые устройства.

