Губернатор Нижнего Новгорода Никитин доложил Путину о строительстве трассы М-12

Нижний Новгород, 22 августа. Нижегородские власти активно занимаются строительством трассы М-12. Губернатор области Глеб Никитин доложил президенту России Владимиру Путину о ее статусе.

Планируемая трасса М-12 будет соединять Москву, Казань и Екатеринбург. Владимир Путин посетил Нижний Новгород в день празднования 800-летия старинного города. Он в том числе провел беседу с главой Глебом Никитиным.

«М-12 будет проходить по Нижегородской области, это самый длинный участок. И мы очень плотно работаем с правительством, с (замглавы правительства РФ — Прим. ред.) Хуснуллиным Маратом Шакирзяновичем в рамках штаба, чтобы строить этот участок», — сообщил глава Нижегородской области.

Продлить высокоскоростную автодорогу в течение трех лет поручил президент России на Федеральном собрании в 2021 году. Время пути по ней от Москвы до Казани должно составлять шесть с половиной часов при скорости в 130 километров в час. От Казани же до Екатеринбурга оно должно уменьшиться вдвое относительно текущих затрат — до семи часов.

Также Владимир Путин поздравил всех жителей Нижнего Новгорода с праздником. Он напомнил, что населенный пункт не просто так носит звание «Города трудовой доблести», передает RT.