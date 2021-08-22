Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 03:50
03:33
Общество
Губернатор Нижнего Новгорода Никитин доложил Путину о строительстве трассы М-12
03:32
Политика
Рабинович назвал унизительным подарок США на 30-летие независимости Украины
03:31
Шоу-бизнес
«Повредился в уме»: Отар Кушанашвили усомнился в адекватности Игоря Крутого
03:26
Экономика
ВЭБ профинансирует газохимический проект в Усть-Луге на сумму в 445 млрд рублей
03:07
Общество
Власти Москвы отложили вопрос возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку
02:51
Политика
Лондон намерен сотрудничать с Москвой и Пекином для борьбы с афганским кризисом
02:44
Общество
Водителям напомнили о правилах езды по пригородным трассам
02:31
Общество
Обязательный техосмотр для получения ОСАГО отменили в России
02:28
Общество
Врач Ярцева связала тяжелое течение COVID-19 у мужчин с особенностями психики
02:16
Общество
Норвежские ученые назвали главное отличие пневмонии от COVID-19
Все новости

Рабинович назвал унизительным подарок США на 30-летие независимости Украины

  /   Обновлено: 22 августа 2021 03:43
Политика
Рабинович назвал унизительным подарок США на 30-летие независимости Украины
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 22 августа. Американские дипломаты поздравили Украину с 30-летием независимости песней на украинском языке. Депутат Рады Вадим Рабинович назвал подарок США «позором».

Украинские коррупционеры испытали самое большое унижение в своей жизни, получив такое поздравление, считает Рабинович. Он напомнил, что США тратили огромные деньги в Афганистане, а Украине досталась обычная песенка.

«Такого унижения украинские коррупционеры еще в своей жизни не испытывали — за двадцать лет оккупации Афганистану на разграбление дали три триллиона долларов, а на 30-летие оккупации Украины, нашему коррупционному талибану1 спели всего лишь песенку», — заявил депутат на своей странице в Facebook.

Сотрудники американского посольства в Киеве исполнили песню «Мой друг» музыкальной группы Kozak System. Дипломаты добавили, что продолжают поддерживать «суверенитет, демократию и процветание Украины».

Российский сенатор Алексей Пушков ранее высмеял обеспокоенность Украины провалом американской миссии в Афганистане из-за захвата власти в республике членами «Талибана» (запрещенное в РФ террористическое движение). Парламентарий отметил, что предистерическое состояние является характерной чертой украинской элиты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Рабинович назвал унизительным подарок США на 30-летие независимости Украины
украина сша рабинович
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru