Киев, 22 августа. Американские дипломаты поздравили Украину с 30-летием независимости песней на украинском языке. Депутат Рады Вадим Рабинович назвал подарок США «позором».

Украинские коррупционеры испытали самое большое унижение в своей жизни, получив такое поздравление, считает Рабинович. Он напомнил, что США тратили огромные деньги в Афганистане, а Украине досталась обычная песенка.

«Такого унижения украинские коррупционеры еще в своей жизни не испытывали — за двадцать лет оккупации Афганистану на разграбление дали три триллиона долларов, а на 30-летие оккупации Украины, нашему коррупционному талибану1 спели всего лишь песенку», — заявил депутат на своей странице в Facebook.

Сотрудники американского посольства в Киеве исполнили песню «Мой друг» музыкальной группы Kozak System. Дипломаты добавили, что продолжают поддерживать «суверенитет, демократию и процветание Украины».

Российский сенатор Алексей Пушков ранее высмеял обеспокоенность Украины провалом американской миссии в Афганистане из-за захвата власти в республике членами «Талибана» (запрещенное в РФ террористическое движение). Парламентарий отметил, что предистерическое состояние является характерной чертой украинской элиты.

1 Организация запрещена на территории РФ.