«Повредился в уме»: Отар Кушанашвили усомнился в адекватности Игоря Крутого

Москва, 22 августа. Российский композитор Игорь Крутой жестко ответил подписчику на критику в Instagram. Поведение артиста привлекло внимание журналиста Отара Кушанашвили.

Один из читателей социальных сетей Крутого решил обвинить пианиста в отсутствии слуха. В ответ на это композитор не стал молчать и начал угрожать подписчику расправой с помощью сала и свадьбы.

«Можете не сомневаться, что я вычислю и вас, и ваш адрес. И накормлю вас салом, и выдам замуж. Да-да, я не оговорился. И все мы погуляем на вашей свадьбе. И мой светлый образ будет приходить к вам во сне. И что очень важно в подъезде, когда вы будете в него входить. До встречи, дорогой мой пупсик. Как тебе такая перспективка?», — заявил Крутой.

Кушанашвили не смог спокойно наблюдать за происходящим. Журналист решил обсудить этот инцидент в рамках своего YouTube-шоу «Каково?!». По его мнению, подобное поведение пианиста указывает на его проблемы с умом. Он отметил, что Крутому не стоило реагировать на грубость со стороны подписчика и тем более отвечать на нее такой же грубостью.

«Игорь Крутой повредился в уме! Где же ясность в мире? Зачем портить жизнь друг другу?» — возмутился шоумен.

Телеведущий часто обращает внимание на поведение знаменитостей. Недавно он раскритиковал журналистку Ксению Собчак за шутку над солисткой группы «Тату» Юлией Волковой. Светская львица пыталась высмеять политический порыв артистки, выставив ее в глупом свете. По словам Кушанашвили, такой поступок со стороны Собчак указывает на ее низость.