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ВЭБ профинансирует газохимический проект в Усть-Луге на сумму в 445 млрд рублей
Экономика
ВЭБ профинансирует газохимический проект в Усть-Луге на сумму в 445 млрд рублей
Пресс-служба Внешэкономбанка

Усть-Луга, 22 августа. Наблюдательный совет госкорпорации ВЭБ принял решение о поддержке газохимического проекта в Усть-Луге. На эти цели будет выделено 445 млрд рублей.

Помимо этого, институт развития обеспечит финансированием ЕРС-контракты для их продолжения. На текущий момент достигнут ощутимый прогресс в реализации проекта благодаря одобрению ВЭБ.РФ сделок по оказанию ему материальной помощи.

«Наблюдательный совет одобрил новые сделки в рамках участия ВЭБ.РФ в инвестиционном проекте «Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луге» в размере 445 млрд руб.», — передает пресс-служба компании.

В рамках данного проекта планируется постройка самого масштабного в мире интегрированного комплекса по переработке многокомпонентного природного газа в составе газоперерабатывающего завода и завода по его сжижению. Руководит проектом объединение «Газпрома» и «Русгаздобычи».

Также дополнительное финансирование запросили министерства и ведомства России. Поданные ими заявки предусматривают получение 3 трлн рублей из федерального бюджета ежегодно.

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