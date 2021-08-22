ВЭБ профинансирует газохимический проект в Усть-Луге на сумму в 445 млрд рублей

Усть-Луга, 22 августа. Наблюдательный совет госкорпорации ВЭБ принял решение о поддержке газохимического проекта в Усть-Луге. На эти цели будет выделено 445 млрд рублей.

Помимо этого, институт развития обеспечит финансированием ЕРС-контракты для их продолжения. На текущий момент достигнут ощутимый прогресс в реализации проекта благодаря одобрению ВЭБ.РФ сделок по оказанию ему материальной помощи.

«Наблюдательный совет одобрил новые сделки в рамках участия ВЭБ.РФ в инвестиционном проекте «Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луге» в размере 445 млрд руб.», — передает пресс-служба компании. В рамках данного проекта планируется постройка самого масштабного в мире интегрированного комплекса по переработке многокомпонентного природного газа в составе газоперерабатывающего завода и завода по его сжижению. Руководит проектом объединение «Газпрома» и «Русгаздобычи».