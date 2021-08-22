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Лондон намерен сотрудничать с Москвой и Пекином для борьбы с афганским кризисом

  /   Обновлено: 22 августа 2021 03:03
Политика
Лондон намерен сотрудничать с Москвой и Пекином для борьбы с афганским кризисом
pixabay.com

Лондон, 22 августа. Страны Запада должны объединиться с Россией, КНР и Индией для борьбы с гуманитарным кризисом и терроризмом в Афганистане, считает глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Британская сторона намерена подключить Россию и Китай к переговорам по афганскому кризису. Эти государства, по словам Рааба, могут оказать умиротворяющее воздействие на ситуацию. Вопрос формирования контактной группы по Афганистану будет поднят на заседании Совета Безопасности ООН, отметил британский министр в беседе с The Sunday Telegraph.

Наличие международной контактной группы позволит лучше влиять на представителей «Талибан»1 (запрещенное в России террористическое движение) и доносить до них общие идеи, заявил Рааб. Он добавил, что предложение Лондона уже получило поддержку на переговорах глав МИД стран G7, прошедших 19 августа.

Лидер политического крыла «Талибана» Абдул Гани Барадар ранее прибыл в Кабул для проведения встречи с другими членами движения. В рамках переговорах талибы планируют обсудить формирование правительства Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия великобритания афганистан китай рааб
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