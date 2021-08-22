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Водителям напомнили о правилах езды по пригородным трассам
Общество
Водителям напомнили о правилах езды по пригородным трассам
pixabay.com  /  markusspiske

Москва, 22 августа. Водитель должен проявлять максимум внимательности при движении по трассе, так как скорость потока там чаще всего высокая. Об этом напомнил автоэксперт Егор Васильев.

Прежде всего стоит обращать внимание на все дорожные знаки и предупреждать других водителей о своих действиях. Если автомобилист решил остановиться на дороге из-за неисправности машины, то он должен надеть светоотражающий жилет и выставить знак аварийной остановки, отметил эксперт в беседе с «Праймом».

Останавливаться можно лишь в хорошо просматриваемых местах, которые находятся в поле зрения других участников движения. Во время езды важно не выбиваться из скорости потока, избегать грузовиков и не забывать об отдыхе.

С 1 сентября в России вступают в силу изменения оформления дорожных знаков. Документ распространяется на знак «Фотовидеофиксации», который с осени будут устанавливать на участках дороги, передает RT.

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