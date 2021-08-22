Обязательный техосмотр для получения ОСАГО отменили в России

Москва, 22 августа. Указом президента России Владимира Путина обязательный техосмотр для получения ОСАГО отменен. Текст документа был опубликован на портале официальной информации.

Оформить полис без справки о техническом состоянии автомобиля можно будет только с 29 августа. Центральный банк России полагает, что отмена обязательного прохождения техосмотра сделает проще оформление обязательной автомобильной страховки и повысит общую доступность ОСАГО.

Издание «Парламентская газета» сообщает, что техосмотр все еще остается действующей нормой для российских автовладельцев. За отсутствие документа может быть назначен штраф в 2000 рублей.

Представители министерства внутренних дел России ранее предложили внести изменения в порядок прохождения ТО автомобиля. Ведомство предложило отменить некоторые обязательные проверки.