Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 03:50
03:33
Общество
Губернатор Нижнего Новгорода Никитин доложил Путину о строительстве трассы М-12
03:32
Политика
Рабинович назвал унизительным подарок США на 30-летие независимости Украины
03:31
Шоу-бизнес
«Повредился в уме»: Отар Кушанашвили усомнился в адекватности Игоря Крутого
03:26
Экономика
ВЭБ профинансирует газохимический проект в Усть-Луге на сумму в 445 млрд рублей
03:07
Общество
Власти Москвы отложили вопрос возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку
02:51
Политика
Лондон намерен сотрудничать с Москвой и Пекином для борьбы с афганским кризисом
02:44
Общество
Водителям напомнили о правилах езды по пригородным трассам
02:31
Общество
Обязательный техосмотр для получения ОСАГО отменили в России
02:28
Общество
Врач Ярцева связала тяжелое течение COVID-19 у мужчин с особенностями психики
02:16
Общество
Норвежские ученые назвали главное отличие пневмонии от COVID-19
Все новости

Обязательный техосмотр для получения ОСАГО отменили в России
Общество
Обязательный техосмотр для получения ОСАГО отменили в России
pexels.com  /  cottonbro

Москва, 22 августа. Указом президента России Владимира Путина обязательный техосмотр для получения ОСАГО отменен. Текст документа был опубликован на портале официальной информации.

Оформить полис без справки о техническом состоянии автомобиля можно будет только с 29 августа. Центральный банк России полагает, что отмена обязательного прохождения техосмотра сделает проще оформление обязательной автомобильной страховки и повысит общую доступность ОСАГО.

Издание «Парламентская газета» сообщает, что техосмотр все еще остается действующей нормой для российских автовладельцев. За отсутствие документа может быть назначен штраф в 2000 рублей.

Представители министерства внутренних дел России ранее предложили внести изменения в порядок прохождения ТО автомобиля. Ведомство предложило отменить некоторые обязательные проверки.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Обязательный техосмотр для получения ОСАГО отменили в России
осаго закон техосмотр
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru