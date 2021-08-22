Врач Ярцева связала тяжелое течение COVID-19 у мужчин с особенностями психики

Москва, 22 августа. Мужчины подвержены более тяжелому протеканию коронавируса. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева нашла причину этому в особенностях мужской психики.

По ее словам, представители сильного пола больше находятся под воздействием стресса. Они чаще испытывают чувство страха, что приводит к ослаблению иммунной системы и неспособности дать серьезный ответ инфекциям извне.

Другой врач-психиатр Виктория Читлова подтверждает данную теорию. Она отмечает, что человеческий организм тяжело переносит стресс, и это не может не сказываться на иммунитете.

«Острый стресс мобилизует иммунную систему и может усилить ее до степени аллергических реакций, что может нанести вред организму. Когда же стресс хронический, он снижает иммунитет», — рассказала Читлова.

Медик подчеркивает, что подобные вариации стресса чаще попадаются именно среди мужчин. Культура сформировала поведение, при котором представители мужского пола не должны показывать эмоции.

Страхам и стрессу особенно подвержены и дети. Гипнотерапевт Иванов дал советы по лечению фобий у дошкольников.