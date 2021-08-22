Норвежские ученые назвали главное отличие пневмонии от COVID-19

Москва, 22 августа. Главное отличие коронавируса от пневмонии заключается в степени поражении легких. К такому выводу пришли ученые из Норвегии.

Результаты исследования показали, что при COVID-19 у пациентов наблюдается двустороннее поражение легких. Обычная пневмония вызывает одностороннее поражение. Обнаружить это различие можно при обследовании рентгеном.

Вирусы и бактерии при пневмонии затрагивают небольшие участки легких и вызывают воспаление за несколько часов. На распространение коронавируса по организму требуется несколько дней или недель. Вместе с легкими COVID-19 нарушает работу мозга, сердца, почек и других органов. Еще одна особенность коронавируса заключается в так называемом «постковидном синдроме», с которым сталкиваются переболевшие пациенты.

В России в ближайшем будущем могут стартовать клинические испытания назальной вакцины от COVID-19, являющейся вторым компонентом «Спутника V». Препарат будет распыляться в нос специальным шприцем с насадкой, пишет RT.