Марк Уитфилд из Нью-Йорка выступил на Koktebel Jazz Party в Крыму

Крым, 22 августа. Джаз-исполнители Марк Уитфилд и Крейг Хэнди из Нью-Йорка вместе с российским пианистом Яковом Окунем провели выступление в рамках фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму.

Музыкальный ансамбль, который также пополнили барабанщик и басист, исполнял свои песни в вечер субботы. Посреди выступления к ним присоединился Сергей Головня, играющий на бас-саксофоне. Во время пресс-конференции гости из Нью-Йорка поделились подробностями их знакомства с российскими исполнителями.

«Я еще более 30 лет назад познакомился с (саксофонистом — Прим. ред.) Игорем Бутманом, он в свою очередь познакомил меня с очень многими замечательными российскими музыкантами. А также благодаря своим сыновьям я неплохо знаю молодое поколение музыкантов», — передает Уитфилд.

Саксофонист Хэнди и вовсе знаком с Игорем Бутманом уже третий десяток лет. По словам музыканта, их встреча произошла в Нью-Йорке на заре 90-х. Он также отметил знакомство с басистом Борисом Козловым. Хэнди также выразил восхищение российскими музыкантами, их игра передает ту самую присущую джазу душевность.

Наотрез отказалась давать онлайн-концерты российская певица Земфира. Она заявила, что не готова за свой счет организовывать выступление ради двух «сознательных слушателей и «двадцати пиратов».