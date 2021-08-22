Армия Израиля нанесла ракетный удар по объектам ХАМАС в Газе

Тель-Авив, 22 августа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла четыре объекта группировки ХАМАС в секторе Газа, в том числе склады с оружием и боеприпасами.

Таким образом Израиль отреагировал на беспорядки около разделительного забора. В результате инцидента огнестрельное ранение получил один из сотрудников израильской погранслужбы.

«В ответ истребители ЦАХАЛа нанесли удар по четырем объектам по производству оружия и складам, принадлежащим организации ХАМАС», — сообщили израильские военные.

Вечером 2 августа участники беспорядков в секторе Газа попытались прорвать ограждение на границе с Израилем, бросив взрывчатку в военнослужащих еврейского государства и ранив одного пограничника из огнестрельного оружия. В ответ на это ЦАХАЛ открыл огонь. После оценки ситуации командование израильской армии приняло решение увеличить численность дивизии Газы.

Около двух недель назад по сектору Газа был нанесен артиллерийский удар, после которого погибло шесть мирных жителей. ЦАХАЛ начал внутреннее расследование этого инцидента.