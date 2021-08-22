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«Бродячий цирк»: Киселев высказался о саммите «Крымская платформа»

  /   Обновлено: 22 августа 2021 02:00
Политика
«Бродячий цирк»: Киселев высказался о саммите «Крымская платформа»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 22 августа. Инициативы Украины по «возврату» полуострова в рамках форума «Крымская платформа» напоминают странствующую цирковую группу. Об этом заявил телеведущий Дмитрий Киселев.

Одной из основных тем «Крымской платформы» станет обсуждение возможностей «возврата» Крыма под контроль Киева. Глава внешнеполитического украинского ведомства заявил, что в мероприятии будут участвовать представители 44 государств.

«Это бродячий цирк... Это все иллюзорно, это все на бумаге», – рассказал Киселев.

Телеведущий убежден, что подобные саммиты направлены на неинформированных и доверчивых людей. По его словам, за организацию мероприятия несет ответственность разведслужба Великобритании.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением, в котором изложила реакцию Кремля на «Крымскую платформу». Она заявила, что Россия внимательно следит за риторикой участников саммита. Кроме того, дипломат подтвердила позицию главы МИД РФ Сергея Лаврова, который окрестил такие мероприятия «шабашом», передает RT.

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украина дмитрий киселев крымская платформа
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