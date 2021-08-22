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Глава Крыма Аксенов похвалил «образцового налогоплательщика» Зеленского
Общество
Глава Крыма Аксенов похвалил «образцового налогоплательщика» Зеленского
Пресс-служба Главы Республики Крым

Крым, 22 августа. Президент Украины Владимир Зеленский регулярно платит за квартиру, которая находится в Крыму. Глава субъекта РФ Сергей Аксенов дал ироничный комментарий по этому поводу.

Он назвал главу Украины примером образцового налогоплательщика. Аксенов шутливо поблагодарил Зеленского за законопослушность и дисциплину.

«Молодец. По шесть тысяч рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает», — посмеялся глава Крыма.

Жена Зеленского Елена приобрела квартиру в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма. Информация об этом просочилась в СМИ в 2019 году во время предвыборной кампании нынешнего лидера.

Недавно украинский президент дал большое интервью журналистам из Киева, рассказав о планах на строительство новых военно-морских баз. Кроме того, он в который раз попытался навязать «Крымскую платформу». Будущий саммит критикуют общественные и политические деятели по всему миру, отмечая, что такими действиями лидер пытается привлечь внимание к своей персоне на фоне снижения рейтинга. Российская же сторона проанализирует результаты мероприятия и обратит внимание на позицию стран — участниц, передает RT.

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