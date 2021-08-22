Сергей Аксенов: республика Крым обеспечена водой в достатке

Крым, 22 августа. После воссоединения Крыма с Россией в республике были проблемы с пресной водой. Глава полуострова Сергей Аксенов оценил текущее положение дел.

По его словам, на текущий момент проблемы нехватки пресной воды полностью решены. Жители обеспечены ресурсом в достатке и без перебоев. Аксенов также рассказал о дальнейших планах в этой отрасли.

«В Ялте будет построена опреснительная установка, с учетом того, что там нет подземных источников водоснабжения. По погодным условиям, от засухи перешли к наводнениям. Благодаря дождям водохранилища тоже наполняются… Водой сейчас обеспечены в полном объеме, режимов нет», — подчеркнул глава.

Нехватка питьевой воды в прошлом была вызвана перекрытием Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году. Решено было использовать резервуары естественного наполнения и подземные источники, с которыми в прошлом году возникли неполадки, однако сегодня дефицит отсутствует.

Житель Крыма недавно назвал причину, по которой ему стыдно возвращаться в Украину. По его словам, на фоне активного развития полуострова особенно заметно, как приходят в упадок города и беднеет народ.