Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 02:20
02:16
Общество
Норвежские ученые назвали главное отличие пневмонии от COVID-19
02:11
Общество
Марк Уитфилд из Нью-Йорка выступил на Koktebel Jazz Party в Крыму
02:09
Общество
Километровый российский триколор развернули в крымском лагере «Артек»
02:06
Происшествия
Армия Израиля нанесла ракетный удар по объектам ХАМАС в Газе
02:00
Политика
«Бродячий цирк»: Киселев высказался о саммите «Крымская платформа»
02:00
Общество
Мусорный вопрос в Крыму: эксперты пояснили, что делать со свалками и полигонами ТКО
01:58
Экономика
«Было бы правильно»: Киселев призвал бизнесменов работать в Крыму
01:56
Общество
Глава Крыма Аксенов похвалил «образцового налогоплательщика» Зеленского
01:55
Общество
Сергей Аксенов: республика Крым обеспечена водой в достатке
01:48
Общество
Московский симфонический оркестр провел концерт в итальянской Градаре
Все новости

Сергей Аксенов: республика Крым обеспечена водой в достатке
Общество
Сергей Аксенов: республика Крым обеспечена водой в достатке
facebook.com  /  Сергей Аксенов

Крым, 22 августа. После воссоединения Крыма с Россией в республике были проблемы с пресной водой. Глава полуострова Сергей Аксенов оценил текущее положение дел.

По его словам, на текущий момент проблемы нехватки пресной воды полностью решены. Жители обеспечены ресурсом в достатке и без перебоев. Аксенов также рассказал о дальнейших планах в этой отрасли.

«В Ялте будет построена опреснительная установка, с учетом того, что там нет подземных источников водоснабжения. По погодным условиям, от засухи перешли к наводнениям. Благодаря дождям водохранилища тоже наполняются… Водой сейчас обеспечены в полном объеме, режимов нет», — подчеркнул глава.

Нехватка питьевой воды в прошлом была вызвана перекрытием Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году. Решено было использовать резервуары естественного наполнения и подземные источники, с которыми в прошлом году возникли неполадки, однако сегодня дефицит отсутствует.

Житель Крыма недавно назвал причину, по которой ему стыдно возвращаться в Украину. По его словам, на фоне активного развития полуострова особенно заметно, как приходят в упадок города и беднеет народ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сергей Аксенов: республика Крым обеспечена водой в достатке
крым аксенов водоснабжение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru