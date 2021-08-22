Московский симфонический оркестр провел концерт в итальянской Градаре

Градара, 22 августа. Музыканты симфонического оркестра из Москвы выступили в итальянском городе Градара. Концерт приурочен к 700-летию со дня смерти Данте Алигьери.

Мероприятие состоялось у стен старинного замка. Согласно легенде, в этом месте тайно встречались Франческа да Римини и ее возлюбленный. Такую трагическую историю любви описал Алигьери в своей «Божественной комедии».

Сначала прозвучала фантазия Чайковского 1876 года. После оперная певица Светлана Касьян вместе с солистами Большого театра Иваном Гынгазовым и Николаем Казанским исполнили камерную оперу Рахманинова. Далее 23 августа российские музыканты выступят в итальянском городе Пезаро, пишет RT.

Еще один концерт состоится в Москве в рамках фестиваля «Спасская башня». На Красной площади обустроят сцену, на которую поднимется фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн. Послушать музыканта можно 4 и 5 сентября.