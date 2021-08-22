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Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с КамАЗом в Ингушетии

  /   Обновлено: 22 августа 2021 01:24
Происшествия
Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с КамАЗом в Ингушетии
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Нальчик, 22 августа. Три человека, включая ребенка, получили травмы в результате ДТП с тремя машинами в Ингушетии. Авария произошла в Сунженском районе республики.

Сигнал о происшествии поступил на пульт экстренных служб в 20:07 субботы по московскому времени. Предварительно установлено, что на трассе «Кавказ» столкнулись КамАЗ, Ford Focus и Toyota Camry.

Пострадавших госпитализировали в Сунженскую центральную районную больницу. На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Смертельное ДТП с участием ребенка ранее произошло в Карачаево-Черкесии. Участниками аварии стали легковая Kia Rio и отечественный внедорожник УАЗ «Патриот», передает RT.

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