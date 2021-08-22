Ракета «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с Байконура

Байконур, 22 августа. Ракету-носитель «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи OneWeb запустили с космодрома Байконур. Выведение аппаратов займет три часа 45 минут.

Спустя девять минут «Фрегат» со спутниками отделится от третьей ступени ракеты. Аппараты будут отсоединяться в несколько этапов. Об этом говорится на сайте Роскосмоса, который ведет трансляцию пуска «Союза-2.1б» с Байконура.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb должна была стартовать 20 августа с космодрома Байконур. Но европейски заказчик попросил перенести пуск из-за сбоя в программе наземной системы управления аппаратами.